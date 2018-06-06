Ereğli Belediyesinden özel eğitim alt sınıfına önemli hizmet

Ereğli Belediyesi TOKİ İlkokulunda bulunan Otizmli ve İşitme Engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim alt sınıfına tatami döşeme yaptı bazı ihtiyaçları karşıladı.

Yapılan hizmet hakkında açıklama yapan Başkan Özkan Özgüven, “TOKİ İlkokulumuz bünyesinde bulunan otizimli ve işitme engelli çocuklarımızın eğitim gördüğü özel eğitim alt sınıfına yaptığımız tatami döşemelerle ve ufak dokunuşlarla daha güzel bir ortam sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar özel çocuklarımız ve her zaman onların farkında olarak destek olmalıyız. Belediye olarak eğitime önemli yatırımlar yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Özellikle engelli yavrularımızın topluma kazandırılması için birçok projeyi uygulamaya çalışıyoruz. Ayrıca okullarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında özveri ile hareket ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda takdir görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bu anlamda bizlere teşekkürlerini ileten TOKİ İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenci ve öğretmenler okullarına yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür etti. Ayrıca Okul Yönetimi de plaket takdiminde bulundu.