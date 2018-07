Ereğli Belediyesinden parklara güvenlik kamerası

Ereğli ilçesine parkların dört bir köşesini gören güvenlik kameraları kuruluyor. Hemşehrilerinin huzur ve mutluluğunun kendileri için öncelikli olduğunu ifade eden Ereğli Belediyesi Başkanı Özkan Özgüven, “Daha yaşanabilir bir Ereğli için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet noktasında birçok ilki gerçekleştiriyor, önemli yatırımları şehrimize kazandırıyoruz. Tüm bu hizmet ve yatırımların yanı sıra vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için imkanlarımız doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda parklarımızı güvenlik kameralarıyla daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Parklarımızın kontrolü ve denetimi için teknik ekibimizin tespiti sonucunda farklı noktalara güvenlik kameraları yerleştirdik. Hemşehrilerimizin ve özellikle çocuklarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına her türlü tedbir için destek veriyoruz. Parklarımızda çocuklarımızın güvende oynamaları ve ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla parklara getirmesi amacıyla bir kamera sistemi kurduk. Bu sistemle parklarımız 7 gün 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenecektir. Ereğli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için ilçe sınırlarımızda her türlü tedbir için destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kurulan güvenlik kameralarından memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise Ereğli Belediyesi Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür etti.