Ereğli Belediyesinden şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

İftar programına, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Ağcakale, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan, Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Emin Özyurt, STK Temsilcileri, Oda, Birlik ve Dernek Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Şehit aileleri, gazi ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven iftar sonrası yaptığı konuşmasında, “Vatanımız, milletimiz, devletimiz için canlarını feda eden kahraman Şehitlerimizin değerli aileleri, saygıdeğer gazilerimiz iftar yemeğimize iştirak ederek bizleri çok mutlu ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizler için ne yapsak azdır. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in hayırlara vesile olmasını diler sizleri saygı ve muhabbetle selamlarım” şeklinde konuştu.

Başkan Özgüven, “Belediye olarak şehit ailelerimizin, gazilerimiz ve ailelerinin her daim destekçisi ve hizmetkarı olduk. Onlar merkezli hizmetlerimizi yerine getirirken büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda Ulu Cami Meydanımızda güzel bir Şehit Aileleri Derneği binası yapacağız, bunun da müjdesini vermek istiyorum. Ayrıca herhangi bir sıkıntınız, talebiniz olduğunda belediyemiz sizlerin emrindedir. Allah vatanımıza göze diken hainlere fırsat vermesin. Bu Millet geçmişte olduğu gibi bugünde vatan uğruna canlarını seve seve vermekten hiç imtina etmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şehitlerimizi ve ahrete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Şehit ailelerimize, gazilerimize ve onların ailelerine sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum" dedi.