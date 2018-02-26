Ereğli Belediyesinden şehit ailelerine kaplıca gezisi

Ereğli Belediyesi, şehit ailelerini moral amacıyla Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Kaplıcalarına gönderdi. Şehit aileleri, Başkan Özkan Özgüven tarafından uğurlandı.

Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerden emanet olarak kaldığını ifade eden Başkan Özgüven, "Bu cennet vatanda huzur için yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onlar bu vatanın bekası için canlarını seve seve ortaya koydular. Yüreklerindeki iman ve bileklerindeki kuvvet ile düşmana meydanı dar eden kahramanlarımıza müteşekkiriz. Şehitlerimizin bize emanet bıraktığı kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim görevimizdir. Bu vatana, bu aziz millete hizmet etme şerefine erişmeyi önce Allah’a sonra da şehit ve gazilerimize borçluyuz. Belediye olarak şehit ailelerimizin her zaman yanında oluyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Düzenlediğimiz bu moral gezisinin onları biraz da olsa mutlu etmesi bizim en büyük kazancımızdır. Onlar her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Şehit ailelerimize hayırlı yolculuklar diler, bize göstermiş oldukları samimiyet için teşekkür ederim. Bu vesileyle vatan uğruna şehit olmuş tüm kardeşlerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Şehit aileleri de Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e gösterdiği hassasiyet ve düzenlediği gezi için teşekkür etti.