Ereğli Belediyesinden süt ikramı

Süt üretiminde Türkiye’de birinci sırada olan Ereğli ilçesinde belediye tarafından sabahları vatandaşlara süt dağıtımı yapılıyor. Sütün Ereğli için önemine değinen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğlimiz Türkiye’nin en önemli süt üretim merkezidir. 20’ye yakın işletmenin bulunduğu şehrimizde süt ve süt ürünleri üretimi ekonomimizin en önemli kollarından birisidir. Bu anlamda süt üretiminde Ereğlimiz 1. sıradadır. Ereğli Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkmaya ve katkı sunmaya devam ediyoruz. ’Süt şehrinde sağlık için süt için’ sloganıyla yürüttüğümüz projemizde hemşehrilerimize sabahları süt ikramında bulunuyoruz. Böylece şehrimiz için önemli bir değeri ön plana çıkararak sağlıklı bir yaşam için sütün ne kadar önemli olduğunu anlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üreten bir toplum geleceğe daha da güvenle yürüyebilir”

Başkan Özgüven, “Daha değerli bir Ereğli için gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda üretimin gelişim için öneminin bilinciyle projelerimizi oluşturuyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanında olarak gereken her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Ancak üreten bir toplum geleceğe daha da güvenle yürüyebilir. Bu nedenle Ereğlimizde üretime ve üreticilerimize her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.