Ereğli Gençlik Meclisi Kapadokya’da

Bu kapsamda Belediye Gençlik Merkezindeki gençler Kapodokya gezisine gönderildi.

"Gençlerimiz bizim için çok kıymetli" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Onlar için ne yapsak az, gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Bu anlamda kurduğumuz Gençlik Merkezimizde gençlerimizi bir araya getiriyor, onlara yönelik gelişimlerine katkı sunacak kurslar veriyoruz. Vakit geçirecekleri nezih bir ortamın yanı sıra kişisel gelişimlerine de destek olmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca gençlerimize geziler düzenleyerek kültürel anlamda donanımlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede Çanakkale gezilerimizle gençlerimizi ecdadımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz Kapodokya gezisi ile gençlerimizi buranın güzellikleriyle ve tarihi kalıntılarıyla buluşturuyoruz. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizin eğitimlerine destek olmaya, gezilerimizle tarihimizle ve ülkemizin güzellikleriyle onları buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.