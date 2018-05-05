Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 16:09

Ereğli Gençlik Meclisi Kapadokya’da

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi kültürel faaliyetler kapsamında gençlere yönelik hizmetlerine devam ediyor.

Ereğli Gençlik Meclisi Kapadokya’da

05 Mayıs 2018 16:09

Bu kapsamda Belediye Gençlik Merkezindeki gençler Kapodokya gezisine gönderildi.


"Gençlerimiz bizim için çok kıymetli" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Onlar için ne yapsak az, gençlerimiz bizim için çok kıymetlidir. Bu anlamda kurduğumuz Gençlik Merkezimizde gençlerimizi bir araya getiriyor, onlara yönelik gelişimlerine katkı sunacak kurslar veriyoruz. Vakit geçirecekleri nezih bir ortamın yanı sıra kişisel gelişimlerine de destek olmaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca gençlerimize geziler düzenleyerek kültürel anlamda donanımlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede Çanakkale gezilerimizle gençlerimizi ecdadımızla buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz Kapodokya gezisi ile gençlerimizi buranın güzellikleriyle ve tarihi kalıntılarıyla buluşturuyoruz. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizin eğitimlerine destek olmaya, gezilerimizle tarihimizle ve ülkemizin güzellikleriyle onları buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç