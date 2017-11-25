Ereğli Polis Mesleki Eğitim Merkezinin yeni atış poligonu açıldı

Emniyet Teşkilatının çeşitli birimlerine iyi eğitilmiş yüzlerce personel gönderen ve başarı oranı büyük olan Ereğli Polis Mesleki Eğitim Merkezinin uzun süredir ihtiyaç duyduğu Açık Hava Atış Poligonu faaliyete girdi. Ereğli’nin tanınmış işadamlarından Mustafa Maç’ın büyük katkıları ile tamamlanan Atış Poligonu Polis adaylarının büyük bir eğitim açığını kapatmış olacak. Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. İşadamı Mustafa Maç, atış poligonunun hayırlı olmasını diledi.

Uzun süredir polis okulunun taşınacağı yönündeki söylemlerin en büyük sebeplerinden birinin atış poligonunun ve kapalı spor salonunun olmamasından kaynaklandığını ifade eden Okul Müdürü Ali Kurbi, poligonun kazandırılması ile birlikte bu ihtimalin ortadan kalktığını belirterek, en kısa sürede kapalı spor salonunun da kazandırılmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri trap ateşi yaptı. Daha sonra ise, POMEM öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı, tatbikatlar gerçekleşti. Poligonun açılış programına Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ın yanı sıra Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Polis Başmüfettişi Ali Kurbi, Emniyet Müdürü İrfan Ceylan, Belediye Başkan Yardımcıları Agah Taşkın, Adem Erdal, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.