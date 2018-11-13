Ereğli polisinden operasyon: çok sayıda mermi, silah, kaçak sigara ve çay ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri yaptığı operasyonda çok sayıda mermi, silah ve kaçak sigara ile kaçak çay ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğle saatlerinde ilçeye bağlı Doğualagözlü Mahallesi'nde silah atma olayı olduğu ihbarını değerlendirdi. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda, H.Ç.(18) isimli şahıs polis ekiplerinden kaçtığı sırada attığı 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen R.Ç.'nin(29) evinde yapılan aramada ise 42 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Polis ekipleri yine çalışmalar kapsamında 861 paket halinde kaçak sigara ele geçirildi. Operasyondan sonra çalışmalarına devam eden ekipler, şüphelilerin boş bir arazide sigara saklandığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri tarafından boş bir arazide yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 43 adet av tüfeği fişeği ve 820 paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili A.D., R.Ç., A.D., ve H.Ç. isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.