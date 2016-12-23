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23 Aralık 2016 15:46

Ereğli şehidini gözyaşları arasında toprağa verdi

Ereğli şehidini gözyaşları arasında toprağa verdi

23 Aralık 2016 15:46

Suriye’de El Bab operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Burak Boz’un cenazesi, sabah saatlerinde helallik alınmak üzere Cinler Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Burada yapılan duaların ardından baba Özkan Boz, "Oğluma hakkınızı helal edin" diyerek helallik istedi. Daha sonra şehidin naaşı cenaze namazı için Ulu Camisi’ne götürüldü. Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, anne Gülhan Boz oğlunun tabutunun üzerine kız kardeşinin nişanında giydiği takım elbisesini koydu. Baba Özkan Boz oğlunun tabutu başında, “Dik duracağız. Çocuklarınız hainlere karşı kin ve nefret beslesinler. Amcanız, dayılarınız, dedeleriniz şehit oldu diye anlatın” dedi.
Anne Gülhan Boz ise, oğlunun tabutuna sarılarak, “Bak kanın yerde kalmayacak, kardeşin var. Kalmayacak senin kanın yerde oğlum. Bugün senin düğün günün annem. Seninle gurur duyuyorum. Sen vatanının bayrağını annenden çok sevdin anneciğim” diyerek diğer oğlu Ahmet Boz’a dönüp, “Ağabeyinin kanı yerde kalmayacak. Ahmet, kanını alacağım desene" diyerek gözyaşı döktü.

“Kanın yerde kalmayacak ağabeyim”
Bunun üzerine şehidin kardeşi Ahmet Boz da, “Kanın kalmayacak yerde ağabeyim, sen rahat uyu ağabeyim” diyerek gözyaşı döktü.
Anne Gülhan Boz, “Oğlumu kahpece vurmuşlar. Karşı karşıya gelmemişler ki, yoksa sen onların hakkından gelirdin. El Bab bizim olacak derdin. Gücün yetmedi mi annem?” dedikten sonra baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri Gülhan Boz’a müdahale ederek tabutun başından uzaklaştırdı.
Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Şehitliği’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canbulat, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.



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