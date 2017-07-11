Ereğli’de 15 Temmuz’u anma etkinlikleri başladı

Etkinlik kapsamda Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Şehit Aileleri Birliği Başkanı Yılmaz Ertaştan, belediye meclis üyeleri, STK başkan ve üyeleri, kurum müdürleri ve şehit aileleri Meydanbaşı Mezarlığı Şehitliğini ziyaret etti. "15 Temmuz, şanlı Türk tarihimizde kara gecede destansı bir direniş olarak yerini alacak" diyen Başkan Özgüven, “Malumunuz 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü hainlerin millet iradesine darbe vurmaya çalıştıkları kalkışmanın yıldönümü. Bu vesileyle İlçe protokolümüzle birlikte anma etkinliklerimize şehitliğimizi ziyaret ederek başlıyoruz. O kara gecede FETÖ terör örgütünün içeride ve dışarıdaki uzantılarının kalkışmasını milletimiz destansı bir direnişle bertaraf etti. Bu milletin iradesine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne ket vurulamayacağına tüm dünya şahit oldu. O geceyi, o hainliği milletimiz unutmadı, unutmayacaktır. 15 Temmuz geleceğine sahip çıkan milletimizin kahramanlık destanıdır. Ben bu duygu ve düşüncelerle o gece şehit düşen kardeşlerimiz ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. 15 Temmuz ile ilgili anma programlarımıza devam edeceğiz. Cumartesi günü saat 20.30’da Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başlayacak yürüyüşümüze, Yunus Emre Meydanı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkımızda buluşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.