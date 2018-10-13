Ereğli'de 2. kitap günleri başladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 2. kitap günleri başladı.

Ereğli Belediyesi'nin düzenlediği 2. kitap günleri kültür merkezindeki açılış programı ile başladı. Programa Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, yazarlar, öğrenciler ve kitapseverler katıldı.

Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, kitap okumanın önemine değinerek, “Kitap okuma ile ilgili kurumumuzca çalışmalar yürütüyoruz ancak bunun en büyüğünü Ereğli Belediyemiz yapıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri ile biz de öğrenci ve öğretmenlerimizle bir paydaş olarak en üst seviyede katılım sağlamaya çalışıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

“Kitaba olan ilgi sevindiriyor”

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven ise konuşmasında, kültürel belediyeciliğe önem verdiklerini söyledi. 9 günde 27 yazarı ilçe halkıyla buluşturacaklarını kaydeden Başkan Özgüven, “Kitap fuarı demek masaların üzerine kitap koyup satmak anlamına gelmiyor. Bunun böyle olmadığını geçen yıl Ereğlimiz ispatladı. Hemşehrilerimizin kitaba olan ilgisi bizleri çok mutlu ediyor ve bu yıl 2. Kitap Günlerimizi daha kapsamlı olarak düzenliyoruz. 9 gün içinde 27 yazarımız sizlerle buluşacak. Bazen yazarlarımız kurumlarımızda, okullarımızda konferanslar yapacaklar. Belediyeler yol, asfalt, kaldırım, köprü yapar bunlar mutlak suretle olması gerekenlerdir. Bunlar belediyelerin görevidir. Asıl olan özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatları doğrultusunda bizim belediyecilik prensibimizin, ilkemizin başında sosyal belediyecilik gelir. İnsana dokunmak, insanımızın hayatında farklılıklar, kolaylıklar oluşturmak, bir ve beraber olmak noktasındaki belediyecilik anlayışı bizim düsturumuzdur. Bütün yaptığımız hizmetler bizi mutlu ediyor ama sosyal belediyecilik kapsamında yaptığımız hizmetlerimizin hazzı bambaşka oluyor. Kurumlarımızın, STK'larımızın sosyal hizmetler kapsamında elimizden geldiğince her zaman yanında oluyor, destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kitap Fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bu organizasyonumuzun ilerde ulusal bir yapıya kavuşmasını arzu ediyor, bizi kırmayıp gelen yazarlarımıza ve bizi yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Daha çok okumalıyız”

İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, kitap okumanın insanın hayallerine ulaşmasındaki en önemli olgu olduğunu söyleyerek, “Bizler, özellikle gençlerimizin daha çok okuyan, vizyon sahibi, geleceğe umutla bakan ve özgüveni yüksek birer birey olmalarını arzu ediyoruz. Bunun da yolu daha da çok okumaktan geçmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle fuarın düzenlenmesin başta Belediye Başkanımıza, bu fuara katılarak onur veren değerli yazarlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile fuar açıldı.