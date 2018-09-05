Ereğli’de, 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Fuarın açılışı için düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Tarım ve Hayvancılık Fuarının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz olduklarını söyledi. 4,5 yılda Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe teşkilatları, milletvekilleri ve ilgili Bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışarak birçok önemli hizmeti ilçeye kazandırdıklarını kaydeden Özgüven, "Bundan sonraki süreçte de aynı doğrultuda hizmetlerimize devam edeceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmak için daha çok üretmeli ve daha çok çalışmalıyız. Bu anlamda üreticilerimizin de her zaman yanında oluyor, her türlü desteği veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın hayırlı olmasını dileyerek başta Milletvekilimiz Halil Etyemez Bey olmak üzere, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatımıza, Odalarımıza, Birliklerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, Muhtarlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’in ardından kürsüye gelen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ülke ekonomisinde önemli yere sahip olan tarım ve hayvancılığın Konya için daha da önem arz ettiğini vurguladı. Angı,"Üretim her zaman ülkeleri kalkındıran bir şeydir. Bu nedenle üretimi ve üreticiyi desteklemek bizim hizmet politikamızın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle böyle güzel bir programda yer almaktan dolayı çok mutlu olduk. 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarının Ereğli’ye hayırlı olmasını dilerim. Bu fuarın düzenlenmesinde Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Ereğli Kaymakam Vekili Mustafa Karaca’nın konuşması sonrası ‘En Güzel Buzağı’ yarışması yapıldı. Kurdele kesilerek açılan fuarın ilk ziyaretçileri protokol oldu. Stantları gezen protokol üyeleri yeni ürünler hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.