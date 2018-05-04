Ereğli’de Atatürk Anıtı yenileniyor

Ereğli Belediyesi ekipleri, Atatürk Anıtı çevresinde zemin, oturma alanları, engelli geçiş noktaları ve çiçeklendirme çalışmalarına başladı.

Proje hakkında değerlendirme yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Şehrimize yakışan hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yıllardır düzenleme yapılmayan Atatürk Anıtımızı yeniliyoruz. Zemin taşlarını ve kaideleri değiştirecek, bunun yanında oturma alanları, engelli kardeşlerimiz için geçiş noktaları ve çiçeklendirme çalışmaları yapacağız. Yeni görüntüsüyle şehrimize ayrı bir hava katacak anıtımızın çalışmalarına başladık. Modern kent olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Özellikle şehir merkezimizde yaptığımız çalışmalarla estetik açıdan güzel bir görünüm oluşturuyoruz. Tüm çabamız Ereğlimize daha iyi hizmet etmek içindir” şeklinde konuştu.

“Yıllardır yapılmayan ne varsa yapıyoruz”

Başkan Özgüven, “Şehrimizde birçok çalışma yürütüyoruz. Yıllardır yapılmayan hizmetleri bir bir gerçekleştiriyoruz. Hizmetleri ötelemeden, tabiri caizse elimizi taşın altına koyarak şehrimizin gelişimine katkı sunuyoruz. Biz bu şehre hizmetle mükellefiz, hizmet için bu makamları işgal ediyoruz. Bu bilinçle gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz. Bu noktada hemşehrimizin de takdirini görmek bizleri mutlu ediyor, daha da kamçılıyor. Bundan sonraki süreçte de önemli hizmetleri Ereğlimize kazandırmaya devam edeceğiz. Bize destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.