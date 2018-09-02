Ereğli’de Bekdik Şenliği

İlçedeki Bekdiklerin Kahramanmaraş ilinden göç etmesi nedeniyle gerçekleşen şenlik ilgi gördü.

Ereğli Atatürk Kültür Parkında gerçekleştirilen şenlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programın açılışında konuşan Oğuz Dulkadiroğlu Bekdik Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Ali Sayar yoğun katılım için teşekkür etti.

Ereğli ile Kahramanmaraş’ın kardeş şehir ilan edilmesini istediklerini söyleyen Sayar, “Biz Maraş’a her gidişimizde mahallemizi ziyaret ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızda mahalle adının iade olacağının sözünü verdi. Belediye Başkanlarımızdan bir talebimiz daha var. Ereğli ve Kahramanmaraş’ın kardeş şehir olmalarını istiyoruz. Kahramanmaraş’a bir Ereğli Caddesi Ereğli’ye de bir Kahramanmaraş Caddesi istiyoruz" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine değinirken Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Akif Kahveci ise, toplumların geçmişine sahip çıkarak ayakta kalabileceğini dile getirdi.

"Bekdik, kahraman ve yiğit demektir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Bekdik kelimesinin anlamını anlatarak, "Bekdik biraz dik, kahraman ve yiğit demektir. Biz bu yiğit Türkmen kardeşlerimizi dün Kurtuluş Savaşında namusuna göz dikildi diye ilk kurşunu sıkan Sütçü İmamlardan biliriz. 15 Temmuz’da ilk kurşunu sıkıp Genelkurmay’da Türkiye’nin kaderini değiştiren Ömer Halisdemir şehidimizden biliriz. Aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’in konuşmalarının ardından son olarak Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran söz aldı. Yaran, derneğin Bekdiklerin tarihini, kültürünü ve sosyal hayatını yaşatıp canlı tuttuklarını dile getirerek, "İnsanlar mazisini bilmek durumunda. Geçmişini bilmeyen insanların geleceklerinin olması da mümkün değil. Ülkemiz için olmazsa olmazımız bir ve beraber olmamızdır. Ülkemiz Dünya mazlumlarına da sahip çıkan bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çeşitli gösteriler düzenlendi, Kahramanmaraş dondurması tanıtıldı. Katılımcılar hep birlikte satırla dondurma kesti. Özellikle koyun kırpma, kirman ve kamış örme gibi eski adetler ilgi gördü. Bu yılki Bekdik Ağası Ereğli Pankobirlik Başkanı Talha Üzer seçildi. Ancak Üzer, "Ağalık şerefine Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Doğan Halisdemir yakışır" diyerek sahneye davet etti. Sahnede Dursun Ali Erzincanlı’nın Ömer Halisdemir için yazdığı ‘Otuz Kuş’ adlı şiiri dinlendi. Doğan Halisdemir’e, ’Ağalık’ elbisesi giydirildi.

Program konser ile sona erdi.