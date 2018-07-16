Ereğli’de binler 15 Temmuz’u andı

Anma programı Ereğli Belediye binası önünden yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’na kadar süren yürüyüşün ardından Mehteran gösterisi, protokol konuşmaları, 15 Temmuz gecesine ait video görüntüleri, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve duaların okunduğu program büyük bir coşkuyla gece yarısına kadar devam etti.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı konuşmada, “Bundan tam iki yıl önce bu sinsi, hain planı kuranların ülkeyi bölmeye, parçalamaya, birilerine peşkeş çekmeye çalışanların bozguna uğradığı gecedir. Peygamber Ocağı dediğimiz ordunun üniformasını giyerek o silahlarla, o uçaklarla, o tanklarla, o helikopterlerle bu aziz milletin üzerine kurşunlar sıkılacağı, bombalar atılacağı hiçbirimizin aklına gelmezdi. Ancak bu hainler, iş birlikçiler emellerine ulaşamadılar. O gece İstanbul başta olmak üzere Ankara’da, birçok şehrimizde tankların altına yatan, göğsünü kurşuna siper eden, silahsız olarak hainlerin üzerine büyük bir kararlılıkla giden milletimiz bu girişimi Allah’ın izniyle bertaraf etti. 251 şehit, 2 bin 700 gazimizin olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacak ve unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Konya AK Parti Milletvekili Halil Etyemez ise, “Burada 15 Temmuz’un ikinci yıldönümü vesilesiyle bir araya geldik. Öncellikle o gece vatan uğruna canını seve seve veren şehitlerimizi saygıyla anıyorum. 15 Temmuz’da olduğu gibi milletimiz ülkemizin dört bir yanında meydanlarda ve ayakta. O gece milletimiz iradesine sahip çıktı. Artık bu ülkenin kaderi darbelerle değil demokrasi ile belli olacak ve hiç kimse darbe girişimde bulunmaya cesaret edemeyecektir. 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız. Gelecek nesillerimize de anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da, “15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna karşı asil milletimizin Çanakkale ruhuyla, İstiklal harbiyle canlandığı bir gecedir. Bu gece Türk Milleti’nin şanlı tarihine altın harflerle yazıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üniformasını giymiş hainlere fırsat vermeyen bu millet vatanına sahip çıktı. Bu vatan uğruna şehit olan kardeşlerimizi saygı ile anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.

Programa, İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Ağır Ceza Reisi Ercan Şahin, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilat Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu ve kurum müdürleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaşın katıldı