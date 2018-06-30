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30 Haziran 2018 12:29

Ereğli’de caddeler sabunlu su ile yıkanıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi caddeleri sabunlu suyla yıkıyor.

Ereğli’de caddeler sabunlu su ile yıkanıyor

30 Haziran 2018 12:29


Çalışmalar hakkında bilgi veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, şehrin temizliğine önem verdiklerini ve çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Caddelerin sabunlu suyla yıkandığını kaydeden Başkan Özgüven, “Hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğunu düşünüyoruz. Ayrıca bizim inanıcımızda temizliğin yeri ve önemi çok büyüktür. Öyle ki, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ‘Temizlik imanın yarısıdır’ buyurarak ne kadar önemli olduğunu bizlere bildirmiştir. Biz de bu inançla şehrimizin temizliği için canla başla çalışıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını ve şehrin temiz kalması noktasında bizlere yardımcı olmasını rica ediyoruz. Şehir hepimizin ortak kullanım alanıdır ve temiz olmasına hep birlikte özen göstermeliyiz. Ereğli’mize daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.




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