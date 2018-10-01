Ereğli'de camilerde halılar yıkanıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi özel ekipman ve araçlar ile camilerde bulunan halıları yıkıyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. Göreve geldiğimiz günden bu yana camilerimizin genel temizliğini hiç aksatmadan sürdürüyoruz. Dinimiz temizlik temeli üzerine inşa olmuştur. Zaman içerisinde, hava şartları ve kullanıma bağlı olarak camilerimizde temizliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Belediye olarak vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimizde mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Her gün beş vakit buluştuğumuz ve Rabbimize kulluk borcumuzu ödediğimiz camilerimizin temizliği hepimizin ortak görevidir. Bu noktada yaptığımız hizmet ayrı bir anlam taşıyor. Bu hizmetimizde bizlere destek veren ve memnuniyetlerini sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Temiz camileriyle Ereğli daha değerli” ifadelerini kullandı.