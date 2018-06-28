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28 Haziran 2018 17:26

Ereğli’de Çocuk Atölyesi 2 Temmuz’da başlıyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Çocuk Atölyesi açılıyor.

Ereğli’de Çocuk Atölyesi 2 Temmuz’da başlıyor

28 Haziran 2018 17:26


Oğuz Ata Tesislerinde 2 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında faaliyette olacak.


Çocuklar için ne yapılsa az olduğunu söyleyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Belediye olarak yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Eğitime destek vermenin yanı sıra çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak proje ve programlar yapmaya da devam ediyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve onlar için ne yapsak azdır. Bu şuurda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımız, gençlerimiz, hemşehrilerimiz ve şehrimiz için en iyisini yaparak yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İlk olan bu uygulama Oğuz Ata Tesislerimizde 2 Temmuz - 1 Eylül tarihlerinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında faaliyette olacak. Uygulama içerisinde Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi, Sosyal Beceri Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Hayata Dair Her şey Atölyesi ile Oyun ve Sportif Faaliyetler Köşesi yer alacak. Yavrularımızın becerilerini geliştirmeleri, özgüven kazanarak geleceğe daha iyi yön verebilme yetisi kazanmaları açısından önem arz ettiğini düşündüğümüz Çocuk Atölyesi’ne tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz” dedi.




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