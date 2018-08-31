Ereğli’de çocuk atölyesinde sertifika heyecanı

Çocuklara katılım sertifikalarını veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven konuşmasında, çocukların edindikleri tecrübenin ileride kendilerine çok şey katacağını söyledi. Özgüven, “Yavrularımız bizim en değerli varlığımızdır. Onlar için ne yapsak az, geleceğimize ışık tutacak olan çocuklarımız her şeyin en iyisine layıktır. İlklerin belediyesi olarak yine bir ilk olan çocuk atölyesini şehrimizde gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Onların mutluluğunu, heyecanını görmek ve bu mutluluklarına ortak olmak bizim için çok değerli. Bu hizmetimizin en önemli kazanımı onlara kendilerini fark ettirmek ve bir şeyler yapabileceklerini hissettirmektir. Bu kadar küçük yaşta edindikleri bu tecrübenin onlara ileride çok şey katacağına eminiz. Ereğlimizde ilk kez olan Çocuk Atölyesi’nin mezuniyet töreninin öncesinde çocuklarımızla ve değerli aileleriyle kahvaltı programıyla bir araya geldik. Akabinde hayatlarında ilk diplomalarını onlara takdim ettik, aldıkları ilk diplomanın başarılarının başlangıcı olmasını ve gelecekte çocuklarımızın vatanına, milletine faydalı bireyler olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitime verilen katkı gelecek için atılan en önemli adımdır”

Bu tür hizmetlere devam edeceklerini belirten Özgüven, “Eğitime verdiğimiz her katkının ülkemizin geleceği için atılan önemli bir adım olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu nedenle özellikle çocuklarımız ve gençlerimize önem veriyor, onların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üretmeye gayret gösteriyoruz. Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunacak projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.