Ereğli'de devlet arazisinde evi olanlara tapu imkanı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi devlet arazisi üzerine ev yapan işgalci konumunda olan vatandaşlara tapularını alma imkanı sunuyor.

Ereğli Belediyesi, Hortu Mahallesinde devlet arazisi üzerine ev yapanlara tapularını alma imkanı sunuyor. Bu kapsamda mal müdürlüğünden alınan araziler düşük fiyatlar ve taksit imkanıyla vatandaşlara devredilecek ve her yıl ecrimisil ödemek yerine malının sahibi olacak. Devlet arazisi üzerindeki evi olan vatandaşların tapularını alabilmeleri için satış protokolü imzalandı.

Satış protokolü imzalarının ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Zamanında hazine arazisi üzerinde ev yapan ve düzenini kuran vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için mal müdürlüğümüzden devraldığımız arazilerimizi işgalci konumunda bulunan hemşehrilerimize düşük fiyat ve taksitlendirme ile devredeceğiz. Bu sayede Hortu Mahallemizde ikamet eden hemşehrilerimizin tapularına kavuşmalarını sağlayacağız. Bu noktada desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Halil Etyemez'e teşekkür ediyorum. Tabiri caizse sorunları halının altına süpürmek yerine kalıcı çözümler üretme noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Bu anlamda hemşehrilerimizin de desteği ile yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman çözüm odaklı olmayı prensip ediniyoruz. Vatandaşlarımızın olumlu dönüşleri ve destekleri en büyük gücümüz. Bundan sonraki süreçte de kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.