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07 Temmuz 2017 16:56

Ereğli’de E-İmar’a ilgi büyük

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal ve fiziksel belediyeciliğin yanı sıra teknolojiyi aktif kullanma açısından da Ereğlililere önemli hizmetler sunuyor.

Ereğli’de E-İmar’a ilgi büyük

07 Temmuz 2017 16:56


Çağdaş belediyecilik kapsamında halka daha iyi ve hızlı hizmet sunmanın amacını güttüklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Sosyal ve fiziki belediyecilik kapsamında çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra çağa ayak uydurarak vatandaşlarımızla belediyemiz arasında köprü oluşturuyoruz. Vatandaşlarımız Alo Belediye hattımızla ve Whatsapp İletişim hattımızla belediyemize 7/24 ulaşarak istek, talep ve önerilerini sunabiliyor. Ayrıca etkin internet sitemizle belediyemizden haberdar olmanın yanında belediyemize gelmeden internetin olduğu her yerde telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletleri kullanarak imar durumu sorgulama ve çıktısını alma işlemini gerçekleştiriyorlar. Ancak bunu sadece bilgilendirme amaçlı kullanabiliyorlar, resmi yerde kullanabilmek için bu belgeleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze gelerek bizzat almalıdırlar. Vatandaşlarımız ’eregli.bel.tr’ sitemize giriş yaparak sitemizde bulunan E-İmar uygulaması ile iki şekilde bu belgelere ulaşabiliyor; ister Ada-Parsel numaralarını kullanarak isterlerse Mahalle-Cadde-Sokak isimlerini yazarak arama yapabiliyorlar. Bu uygulamamıza olan ilgi gösteriyor ki, halkımız bu uygulamamızdan memnun ve aktif olarak kullanıyor, bu da bizleri mutlu ediyor. Ereğlimiz için hizmet noktasında halkımızın da desteği ile emin adımlarla ilerliyoruz, bundan sonraki süreçte de hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.


Yıl içerisinde 25 bin 300 kişi Ereğli Belediyesinin internet sitesini ziyaret ederken, 8 bin 500 kişinin imar durumu alma işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.




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