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11 Haziran 2018 16:17

Ereğli’de Engelsiz Yaşam Parkı hizmete açıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yapılan ve ilçede bir ilk olan Engelsiz Yaşam Parkı yoğun bir katılımla hizmete açıldı.

Ereğli’de Engelsiz Yaşam Parkı hizmete açıldı

11 Haziran 2018 16:17


"Asıl engel beyinlerdedir" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Uzun zamandan beri planladığımız bu güzel hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Hepimiz empati yapmalıyız. Çünkü her birey birer engelli adayıdır. Empati yaparak engelli kardeşlerimizle birlikte yaşamamız ve onları topluma kazandırmamız daha da kolaylaşacaktır. Bu kardeşlerimiz için belediye olarak birçok projenin öncüsü oluyoruz. Bu noktada Engelsiz Yarınlar Derneğimizin de katkılarını yadsıyamayız. Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanımız da yanımızda teşekkür ediyoruz. Engelsiz Yaşam Parkımızın yanı sıra tematik parklar da yapıyoruz. Ergenekon Parkı’ndan itibaren Hamdi Çağıran alt geçidine kadar olan bölgeyi park vadisi haline getireceğiz ve Büyükşehir Belediyemizle birlikte bir kapalı yarı olimpik yüzme havuzu yapacağız, yakında oranında temelini atacağız. Sosyal belediyecilikte ve fiziki belediyecilikte önemli hizmetleri şehrimize kazandırdık, rakamsal olarak verilerin bizim için bir önemi yok önemli olan insana dokunmak. Yol, kaldırım, park gibi hizmetler her zaman yapılır ancak bir engelli bireyimizin, bir minik yavrumuzun hayatında iz bırakacak işler yapmanın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da en iyi yapan Belediye Başkanlığı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Buradan Cumhurbaşkanımıza engelli vatandaşlara verdiği değer için teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz Engelsiz Yaşam Parkımız şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Açılışa Belediye Başkanı Özkan Özgüven, başkan yardımcıları, Ereğli AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Songül Vural, Belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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