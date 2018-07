Ereğli’de ev yapımı beyaz kiraz reçeli raflarda

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in uzun süre uğraş verdiği patent çalışmaları ’Ereğli Beyaz Kirazı’ adıyla kabul görerek 02.07.2018 tarih ve 32 sayılı resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninde yayımlandı.

Üretimin ve üreticinin her zaman yanındayız diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Fiziki belediyeciliğin yanı sıra kültürel ve sosyal anlamda da büyük hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Ereğlimizin incisi olan beyaz kirazın patent çalışmasını tamamladık ve ’Ereğli Beyaz Kirazı’ olarak tescilini sağladık. Eşsiz damak tadı olan beyaz kirazımızın reçeli de bizlere ülkemizde ender bulunan bir lezzeti sunuyor. Bu anlamda Ereğli Kadın Girişimciler Derneğimizin başlatmış olduğu ev yapımı beyaz kiraz reçeli üretimine katkıda bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Belediye olarak her zaman üreten kadınlarımızın yanında olduk. Onların her türlü çalışmalarına destek olarak aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Kadınlarımızın üretime katılmaları aile ekonomilerine katkısının yanında şehrimizin ve ülkemizin gelişiminin önemli bir parçasıdır. Biz de bu noktada elimizden gelen desteği veriyoruz, bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.