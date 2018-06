Ereğli’de evde bakım hizmeti takdir topluyor

Kimsesi olmayan, ihtiyaçlarını tek başına göremeyecek olan vatandaşların imdadına yetişen evde bakım ekibi Ereğlililerden takdir topluyor.

“Kimsesizlerin kimsesi olacağız diyerek çıktık biz bu yola” diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Hemşehrilerimizin hizmet bayrağını bize layık gördüğü günden itibaren oluşturduğumuz ekiplerden birisi Evde Bakım Hizmetleri oldu. Bu yola kimsesizlerin kimsesi olacağız sloganıyla çıktık. Şükürler olsun ki kurulduğu günden bu yana bu ekibimiz birçok hemşehrimizin yardımına koştu ve onların dualarını almayı başardı. Şehrimizin her noktasında, 87 Mahallemizde de bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Evde Bakım Hizmetimizi 4 yılda 150 farklı eve yaklaşık 4 bin 200 defa ulaştırdık. Bu mübarek günlerde ve her zaman dua almak bizim için her şeyden daha önce gelir. Ereğli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu her daim gözetiyoruz. Bize hizmet bayrağını teslim eden vatandaşlarımıza ve Ereğli’mize daha iyi hizmet verebilmek adına canla başla çalışıyoruz. Bu noktada her zaman olumlu dönüşler ve destek görüyoruz. Ereğli’mize daha fazla hizmet edebilmek için gece gündüz çalışırken gücümüzü hemşehrilerimizin desteğinden alıyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli, bize destek olan ve inanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.