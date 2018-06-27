Ereğli’de Fatih Parkı yenilendi

Ereğli Belediyesi Fatih Parkındaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Fatih Parkının sürekli müdavimleri olan vatandaşlar Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e yıllar sonra yapılan bu hizmet için teşekkürlerini iletti.

Hizmet aşkıyla gece gündüz çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Yıllardır hiçbir düzenleme ve yenileme yapılmayan Fatih Parkımızda atıl görüntüyü ortadan kaldırarak şehir merkezimizde bulunan parkımıza güzel bir hüviyet kazandırdık. Hemşehrilerimizin yaptığımız hizmetleri takdir etmeleri ve destekleri bizim için çok önemlidir. Onların desteği ile daha birçok hizmeti şehrimize kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda bizlere teşekkür ederek nezaketlerini gösteren Fatih Parkımız müdavimleri olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ereğli’mize hak ettiği hizmetleri kazandırdık bundan sonraki süreçte de hizmetlerimize devam ederek şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere güvenen, destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.