Ereğli’de geleneksel mahalle iftarları başladı

Ereğli Belediyesi Ramazan-ı Şerif’in ilk iftarında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarlarına başladı. Şinasi, Cinler ve Hıdırlı mahallelerinin kesiştiği yerde bulunan Ereğli Belediyesi Hanımlar Semt Lokali önünde yapılan iftar programına, bin 500 kişi katıldı. İftar programında Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve STK temsilcilerinin yanı sıra tüm mahalle sakinleri yer aldı. Programda, Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi ve Ramazan şerbeti dağıtıldı. Daha sonrasında belediye ekipleri, Ulu Cami, Uğurlu Cami ve Fatih Cami’nde teravih namazı akabinde vatandaşlara ikramda bulundu.

On bir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’i idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak nitelendirdiğimiz bu mübarek ay, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olduğu bir aydır. Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, Allah’ın huzurunda yapılan amellerden kat kat sevap kazanılacağı Ramazan ayını bu yıl da ülkemizde ve şehrimizde rahmet ve mağfiretle karşılıyor, mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda Şinasi, Cinler ve Hıdırlı Mahallelerimizin kesiştiği noktada bulunan Ereğli Belediyesi Hanımlar Semt Lokalimizin önünde Mahalleli hemşehrilerimizle birlikte orucumuzu açtık. Bir arada iftar yapmanın hazzına ulaştık. Ayrıca Teravih Namazı sonrasında Belediyemizce Ulu, Uğurlu ve Fatih camilerimizde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı ve yaptığımız hayırları dergahında kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif’in şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini dileyerek cümlemizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ederim” dedi.