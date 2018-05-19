Ereğli’de geleneksel mahalle iftarları sürüyor

Ereğli’de Ramazan coşkusu Yunuslu, Talatpaşa ve Camikebir Mahallelerinin kesiştiği nokta olan Devlet Su İşleri önünde düzenlenen iftar programıyla devam etti. Bin 725 kişilik iftar yemeği mahallelilere dağıtıldı. İftar programında Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli yer aldı. Mahalle iftarlarında ilahi ve tasavvuf musiki ekibi, Hacivat Karagöz, Meddah, Osmanlı Orta Oyunu gösterilerinin yanı sıra Osmanlı Şerbet ikramı gerçekleştirildi.

İftarda vatandaşlarla bir araya gelen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde bir mahalle iftar sofrasında daha dört kuşak bir arada iftarımızı açtık. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. İlahi ve tasavvuf musiki ekibi, Hacivat Karagöz, Meddah, Osmanlı Orta Oyunu gösterileri, Osmanlı Şerbet ikramı ve mahalle iftarlarımızla hemşehrilerimizi Ramazan etkinlikleriyle buluşturuyoruz. Bu iftar programımızda katkıları için işadamı Cem Akküç’e teşekkür ederiz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.