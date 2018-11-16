Ereğli'de girişimcilik kursunu bitiren kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen KOSGEB Destekli Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan İŞ-KUR Müdürü Sait Eker, “KOSGEB destekli Belediye ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen girişimcilik kursunu tamamladık. Kursiyerlerimize sertifikalarını vereceğiz. Biz bir yıl içerisinde yaklaşık 146 kişiye girişimcilik eğitimi sertifikası verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz inşallah. Bu kurslarda bize destek olan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kursiyerlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Belediyemiz ve İŞKUR işbirliği ile düzenlenen kursumuzun başarı ile sona erdi ve kursiyerlerimize sertifikalarını vermek için toplandık. Bu anlamda hükümetimiz, devletimizi girişimcilik ruhunu hareketlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyoruz. 1. TOKİ'de hanımlarımız için bir lokal yapma arzusuyla incelemeler yaparken küçük bir pastaneye rast geldik. İçeriye girdiğimizde hal hatır ederken Saadet Hanım bizim verdiğimiz kurslar aracılığıyla KOSGEB'den destek alarak iş yerini açtığını söyledi ve çok mutlu olduk. Kursiyerlerimize örnek teşkil etmesi amacıyla onu da programımızda misafir etmek istedik. İnşallah sizlerde onun gibi bu projelerden yararlanarak girişimcilik anlamında aile ekonominize ve ülke ekonomisine katkıda bulunursunuz. Bundan sonraki aşamalarda da Belediye olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bu düşüncelerle bu kursların düzenlenmesinde İŞKUR Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İşletmeci Saadet Kaplan ise, “2016 yılının ikinci ayında girişimcilik kursuna katıldım. Daha sonra dördüncü ayda kendi işletmemi kurdum. Kimsenin başaramazsın dediği bir şeyi başardım, TOKİ gibi küçük bir yerde bir işletme kurdum. Belediye Başkanımız da sağ olsun ziyaretleriyle bizi onurlandırdı. Davetleri ve destekleri için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Üreten bir ülkede dünyada hangi kriz yaşanırsa yaşansın onun altından kalkar"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez de, “Belediye ve İŞKUR'un ortaklaşa düzenlediği bizim için de çok değerli olan bir faaliyetin sertifika töreninde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü bu kurslar vatandaşlarımıza balığı vermek değil balığı tutmayı öğretmek amacıyla yapılan faaliyetlerdir. Girişimcilerimizin, üreticilerimizin, yatırımcılarımızın ülkemiz, ekonomimiz ve geleceğimiz açısından önemi çok büyüktür. Kalkınmanın, büyümenin, gelişmenin ve ekonomide meydana gelecek her türlü çalkantıya karşı mücadele etmenin temeli hem beceri hem de üretimden geçer. Üreten bir ülkede dünyada hangi kriz yaşanırsa yaşansın onun altından kalkar. Bu düşüncelerle Belediye Başkanımız ve İŞKUR Müdürümüz başta olmak üzere bu kurslarda emeği olan herkese teşekkür eder, kursiyerlerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

Ereğli Kaymakamı Hayretti Çiftçi, “Ekonomide bir tabir vardır; kaynaklar kıttır, ihtiyaçlar sınırsızdır. Bunun için üreten ve verimliliği yüksek bir ekonomiye sahip olmamız lazım. Katma değeri yüksek ürünler, teknoloji ürünleri üreterek ihraç etmemiz gerekmektedir. Sanayilerimizin ihtiyaç duyduğu elamanları yetiştirmemiz gerekir. Bu kapsamda Belediye ve İŞKUR ortaklığında gerçekleşen bu kurslar önem arz etmektedir. Kadınlarımızın da ekonomik hayatta yer alması ülkemizin geleceği için ciddi katkısı olacaktır. Bu kurslarda emeği olan Belediye ve İŞKUR'u tebrik ediyor, başarılı olan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Umarım bu belgeler raflarda kalmaz ve desteklerden yararlanarak kendi işletmelerini kurmalarına yardımcı olur” dedi.

Kursiyerlere sertifikaların dağıtılmasıyla sona eren programa, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yıldırım Kardaş, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Güler Kal, Ereğli İŞKUR Müdürü Sait Eker, Ereğli Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç, Ereğli Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü, Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları, STK Temsilcileri, Birim Müdürleri ve kursiyerler katıldı.