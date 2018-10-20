Ereğli'de giysi toplama kutuları ilgi görüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında 'Giysi Kumbarası' ile vatandaşların kullanmadıkları eşyaları ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılmasında köprü görevi görüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında önemli ve ilk olan hizmetleri şehrimize kazandırdık. Hizmet noktasında gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttüğümüz çalışmalarla şehrimizi daha değerli hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven, “Sosyal yardımlaşma evimizle başlattığımız projemizi bir ileri daha götürerek şehrimizde ilk olan giysi kumbaralarını hemşehrilerimizin yoğun kullandığı alanlara bıraktık. Bu sayede vatandaşlarımızın kullanmadıkları eşyaların toplanmasını sağlayıp ihtiyaç sahibi olanlara ulaşmasında köprü görevi yapıyoruz. Paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bu anlamda belediye olarak böyle anlamlı bir hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz” dedi.