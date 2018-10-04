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Ereğli'de Hanımlar Semt Kıraathanesi açıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda hanımlar kıraathanelerinin bir yenisi daha hizmete açıldı.


Batıalagözlü Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesindeki hanımlar kıraathanesi açılışına, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Güler Kal ve yönetim kurulu üyeleri, protokol mensupları, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çoğunluğunu bayanların oluşturduğu çok sayıda Ereğlili vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hanımlara özel hizmetlere devam ettiklerini belirterek, “Mahallelerimizde hanımlarımızın günlük yaşamlarında kolaylık sağlayacak, kendilerini geliştirebildikleri ve kaliteli zaman geçirebildikleri hanımlar kıraathaneleri açmaya devam ediyoruz. Daha önce hizmete açtığımız kıraathanemiz bayanlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere talimatları ilk sırada engelli vatandaşlara, sonra gençlerimize daha sonra bayanlarımıza yönelik hizmetlerin çoğaltılması olmuştur. Bu doğrultuda şehrimizde engelli kardeşlerimize, gençlerimize ve hanımlarımıza yönelik önemli hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Mahallelerimiz ortak noktalarına açtığımız hanımlar kıraathanelerimizi çoğaltmaya devam ediyoruz. Hastane yolunda da bu formatta bir hanımlar kıraathanesini yakında hizmete açmak için çalışmalar sürüyor” dedi.

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