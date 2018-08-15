Ereğli’de hayvan pazarının kurulacağı alan hazırlandı

Konu hakkında değerlendirme yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kurban Bayramı vesilesiyle kurban satımı gerçekleştirecek üreticilerimiz için Taş Evler’in bulunduğu alanda canlı hayvan pazarımızın çizimini gerçekleştirdik. Toplamda 326 üreticimizin satış yapabileceği alan için satışlarımız devam ediyor. Canlı hayvan satımı ve kesimi yapılacak alanımızda ve şehrimizde belediye olarak her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını alabilecekleri ve kesimini yaptırabilecekleri nezih bir alan oluşturduk. Ayrıca belediyemiz zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanlarımız pazardaki satış yerlerinin işleyişini sürekli kontrol altında tutarken aynı zamanda pazara getirilen hayvanların küpe numaralarını tek tek inceleyecekler. Böylece kurbanlıkların yasaya uygunluğu ve sağlıklı olup olmadığı kontrol edilmiş oluyor. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla Kurbanlık alış verişi yapabilecekler. Üreticilerimize hayırlı satışlar diler, hemşehrilerimizin de kesecekleri kurbanlarının kabul olmasını Rabbimden niyaz ederim. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.