Ereğli'de kaçak sigara operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu tırda 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği görevlilerinin ilçe genelinde yaptığı uygulamada D.S. (35) idaresindeki tır şüphe üzerine durduruldu. Tırda inceleme yapan polis ekipleri 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polis tarafından sürücü D.S.'nin ifadesi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.