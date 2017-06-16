Ereğli’de kapalı pazar kapılarını iftarla açtı

İftarda bir araya gelen Ereğlili vatandaşlar, Ereğli’nin çok güzel bir kapalı pazara sahip olduğunu belirterek, bu güzel pazarı Ereğli’ye kazandıran Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür etti.

Ereğli’de güzel bir hizmeti daha tamamlanmanın gururu içerisinde olduklarını belirten Başkan Özgüven, “İlçemizde birçok ilki ve güzel hizmetleri hayata geçirdik. Kapalı pazarımız da bunlardan bir tanesi. Böyle güzel bir hizmeti böyle anlamlı bir günde hayırlı bir işle halkımızın hizmetine sunmak istedik ve ilk kez görücüye çıkardığımız kapalı pazarımızda iftar programı yaparak sizlerle bir araya gelmek istedik. Öncelikle bu mutlu günümüzde yoğun bir katılımla bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, birliğimiz daim muhabbetimiz kaim olsun inşallah. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum” dedi.