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17 Ağustos 2018 17:31

Ereğli’de kırmızı düdük projesi başladı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ilde başlattığı ’Bu Bayram Bende Trafik Polisiyim Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ projesi Konya’nın Ereğli ilçesinde de uygulanmaya başlandı.

Ereğli’de kırmızı düdük projesi başladı

17 Ağustos 2018 17:31


Emniyet ve jandarma ekipleri, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile birlikte çocuklara proje hakkında bilgi verdi. Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen programda Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, çocuklara yönelik yaptığı açıklamamda, "Anne ve Babalarınız araç kullanırken telefon ile konuştuğunda, emniyet kemeri takmadığın da, hatalı sollama gerçekleştirdiğinde ya da diğer kural ihlalleri yaptığında sizlere verdiğimiz kırmızı düdükleri çalmanızı rica ediyorum. Bu kampanyanın amacı çocuklarımızı trafik konusunda bilgilendirmektir. Siz çocuklarımızın anne ve babalarını düdükle uyarmak onları sembolikte olsa trafik kurallarına uymaya davet edecektir" ifadelerini kullandı.


Ardından proje hakkında hazırlanan kamu spotları çocuklara izletildi. Çocuklar kaymakamlık önünde kırmızı düdüklerini çalarak dikkatli olacaklarını söyledi.




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