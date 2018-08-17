Ereğli’de kırmızı düdük projesi başladı

Emniyet ve jandarma ekipleri, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile birlikte çocuklara proje hakkında bilgi verdi. Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen programda Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, çocuklara yönelik yaptığı açıklamamda, "Anne ve Babalarınız araç kullanırken telefon ile konuştuğunda, emniyet kemeri takmadığın da, hatalı sollama gerçekleştirdiğinde ya da diğer kural ihlalleri yaptığında sizlere verdiğimiz kırmızı düdükleri çalmanızı rica ediyorum. Bu kampanyanın amacı çocuklarımızı trafik konusunda bilgilendirmektir. Siz çocuklarımızın anne ve babalarını düdükle uyarmak onları sembolikte olsa trafik kurallarına uymaya davet edecektir" ifadelerini kullandı.

Ardından proje hakkında hazırlanan kamu spotları çocuklara izletildi. Çocuklar kaymakamlık önünde kırmızı düdüklerini çalarak dikkatli olacaklarını söyledi.