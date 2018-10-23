İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ereğli'de Kitap Fuarına yoğun ilgi

Konya’nın Ereğli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap günleri yoğun ilgi gördü.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap günleri yoğun ilgi gördü.


Ereğli'de iki yıldır düzenlenen kitap günleri yoğun ilgi görüyor. 130 yayınevi ve on binlerce kitap vatandaşlarla buluşturuldu. 27 yazarın imza ve söyleşi programı düzenlediği fuara on binlerce ziyaretçi geldi. Fuardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, organizasyon için Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkür etti.


Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kitap fuarı okuma oranın çok yüksek olduğu Ereğlimizle özdeşleşti. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz kitap fuarına yoğun ilgi vardı. Bu yıl da Ereğli 2. Kitap Günleri hemşehrilerimizin ilgi odağı oldu. Hizmet noktasında kültürel hizmetlere oldukça önem veriyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ufkunu açacak programlar düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 27 usta kalemin söyleşi ve imza programı gerçekleştirdiği, 130 yayınevi ve on binlerce kitabın yer aldığı kitap fuarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın düzenlediğimiz 2. Kitap Günlerine ilgisi ve yoğun katılımı bizleri daha da mutlu etti. Kelimelerin efendilerini buluşturduğumuz imza ve söyleşi programları ilgi ile takip edildi. Duyarlılıkları ve yoğun katılımları için hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bu tip organizasyonların geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.