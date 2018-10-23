Ereğli'de Kitap Fuarına yoğun ilgi

Konya'nın Ereğli ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap günleri yoğun ilgi gördü.

Ereğli'de iki yıldır düzenlenen kitap günleri yoğun ilgi görüyor. 130 yayınevi ve on binlerce kitap vatandaşlarla buluşturuldu. 27 yazarın imza ve söyleşi programı düzenlediği fuara on binlerce ziyaretçi geldi. Fuardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, organizasyon için Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkür etti.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Kitap fuarı okuma oranın çok yüksek olduğu Ereğlimizle özdeşleşti. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz kitap fuarına yoğun ilgi vardı. Bu yıl da Ereğli 2. Kitap Günleri hemşehrilerimizin ilgi odağı oldu. Hizmet noktasında kültürel hizmetlere oldukça önem veriyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ufkunu açacak programlar düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda 27 usta kalemin söyleşi ve imza programı gerçekleştirdiği, 130 yayınevi ve on binlerce kitabın yer aldığı kitap fuarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın düzenlediğimiz 2. Kitap Günlerine ilgisi ve yoğun katılımı bizleri daha da mutlu etti. Kelimelerin efendilerini buluşturduğumuz imza ve söyleşi programları ilgi ile takip edildi. Duyarlılıkları ve yoğun katılımları için hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bu tip organizasyonların geleneksel hale gelmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.