Ereğli’de LYS bu yıl ilk defa NEÜ koordinatörlüğünde gerçekleştirildi

10-11 Haziran 2017’de gerçekleştirilen LYS-1 ve LYS-4’e 3 bin 584 aday, 17-18 Haziran 2017’de gerçekleştiren LYS-2, LYS-3 ve LYS-5’e 3651 aday katıldı. İlçede gerçekleştirilen sınav Ereğlililer tarafından büyük bir mutlulukla karşılanırken öğrenci ve veliler, bu sınavların Ereğli’de yapılmasından duydukları memnuniyeti Ereğli İlçe Sınav Merkezi Koordinatörü ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Pehlivan’a iletti. Öğrenci velileri geçen yıllarda Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray’a gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, bu sınavların Ereğli’de yapılmasında katkısı olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.