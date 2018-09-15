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Ereğli'de okul bahçe ve çevreleri temizlendi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullarda ve çevrelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullarda ve çevrelerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.


Çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Belediyemizin Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarımızın bahçe ve çevrelerinde temizlik hizmeti gerçekleştirdik. Çocuklarımızın daha hijyenik ortamlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmamızı yıl boyunca da gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında şehrimizin dört bir yanında canla başla çalışarak caddelerimizi, sokaklarımızı, park alanlarımızı hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için temiz tutmaya özen gösteriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Şehir bizim evimiz ve hep birlikte temiz tutmak için gayret göstermeliyiz. Hassasiyet gösteren ve bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


"Her zaman onların yanındayız" diyen Özgüven, “Eğitim kurumlarımızın her türlü ihtiyacına destek veremeye hazırız. Eğitimcilerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarında yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Onlara yapılan her hizmet geleceğe atılan en büyük adımdır ve bizlerin mutluluk kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

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