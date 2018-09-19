Ereğli'de okul servis araçları denetlendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

Gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi veren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerimizin daha güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarını sağlamak amacıyla zabıta müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerimiz okul servislerini denetledi. Araçların bakım, onarım takip formları, izin belgeleri, sürücü belgeleri gibi birçok konuda inceleme yapan ekiplerimiz eksiklik gördüğü noktalarda ceza işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada okul servisçiliği yapan vatandaşlarımızın da ekiplerimize destek olmalarını eksikliklerini gidererek hizmet vermelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven, “Belediye olarak yürüttüğümüz fiziki, sosyal ve kültürel hizmetlerimizin yanı sıra hemşehrilerimizin güvenliği, huzur ve mutluluğu için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle çocuklarımızın güvenliğinin söz konusu olduğu okul servisleri denetimini titizlikle yürütüyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, onların eğitimlerini daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak bizlerin görevidir. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.