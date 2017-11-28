Ereğli Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle ‘Peygamberimi Öğreniyorum’ adlı çocuk tiyatrosu gösterimi gerçekleştirildi. Eğlendirirken öğreten tiyatro gösterisini izleyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Böyle güzel ve eğitici program düzenlediği için çocuklar, veli ve öğretmenler Ereğli Belediye Başkan Özgüven’e teşekkürlerini iletti.

Çocuklara Peygamberin hayatını çok iyi anlatmaları gerektiğini vurgulayan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Alemlere rahmet olarak dünyayı şereflendiren Peygamber Efendimizin yaşamı ve sünnetleri bizim önümüzde en doğru örnektir. Hicri Rebi-ül evvel ayının on ikinci gecesi Miladi Takvime göre 29 Kasım 2017 Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği gece olarak Mevlid Kandili’ni idrak edeceğiz. O geceyi layıkıyla ifa etmek hepimize nasip olur inşallah. Ne mutlu bize ki doğruluk timsali, güzel ahlaklı, engin hoşgörülü, adaletli, merhametli, mütevazi ve tüm insanlığa kucak açan bir peygamberin ümmetiyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i öğretmek amacıyla ‘Peygamberimi Öğreniyorum’ adlı eğlendirirken öğreten çocuk tiyatrosu programı hazırladık. Programımıza katılan tüm çocuklarımıza, velilerimize ve öğretmenlerimize takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.