Ereğli’de şehitler mezarları başında anıldı

Ereğli İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kurum müdürleri, oda başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş Meydanbaşı Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitleri mezarları başında andı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı açıklamada, "Şehitlerimiz bizim kahramanlarımızdır. Onlar bu vatan uğruna seve seve canlarını verdiler. ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ sözünde de belirtildiği gibi bu cennet ülkeyi bize vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz ve unutmayacağız. Gerilerinde bıraktıkları aileleri, bizim ailemizdir. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda en son 15 Temmuz’da kahramanlıklarıyla bizlere bu vatanı emanet eden şehitlerimiz bu milletin kalbinde her zaman yaşayacaktır. Bizim inancımızda şehitler ölmez, öyle ki Allah ayeti kelimesinde, ’Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz hissedemezsiniz’. Bu duygu düşüncelerle tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.