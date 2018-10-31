Ereğli'de "Sıfır Atık Projesi" semineri düzenlendi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi koordinatörlüğünde anaokulu öğrencilerine yönelik 'Sıfır Atık Projesi' semineri düzenlendi.

Ereğli Belediyesi sosyal sorumluk projelerine desteğini sürdürüyor. Belediye koordinatörlüğünde Aydos Anaokulunda "Sıfır Atık Projesi" semineri düzenlendi. Uzman anlatımıyla gerçekleşen seminer çocuklar tarafından ilgi ile takip edildi.

Daha iyi bir dünya için geleceğin teminatı olan çocukları eğitmenin görevlileri olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önüne geçilmesi, oluşan atıkların özelliklerine göre geri dönüşümünün sağlanması açısından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' ne Belediye olarak katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle çocuklarımıza geri dönüşümün önemini ve gerekliliğini anlatmak bizlerin görevidir. Onlara bu duyarlılığı kazandırmak için uzman eğiticiler eşliğinde seminerlere destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgüven, "Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları sürekli arttığından dolayı tüketimde de artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımızın giderek azalmasına neden olmaktadır. Hatta zaman ilerledikçe kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişemez hale gelecektir. Bu nedenle doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ön plana çıkmaktadır. Verimliliğin artması ve israfın önlemesi ekonomimize önemli katkılar sağlayacaktır. Bu seminerlerle öncelikle şehrimizde bu bilinci artırarak hem ülkemizin ekonomisine katkı sunmak hem de doğal kaynaklarımızı gelecek nesillerimize ulaştırmak için çabalamaktayız. Bundan sonraki süreçte de Belediye olarak böyle sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.