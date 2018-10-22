Ereğli'de simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi verildi.

Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen ve Ereğli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen 22-24 Ekim tarihleri arasında sürecek olan simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi Yunus Emre Meydanında geniş katılımla başladı. Programda konuşan Trafik Denetleme Büro Amirliği yetkilileri, trafikte emniyet kemeri kullanım alışkanlığını kazandırmak ve gelecek nesillere bu alışkanlığın aktarılmasını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Simülasyon aracına ilk binerek emniyet kemeri takan Şoförler Odası Başkanı Yalçın Bozkır ise, “10 kilometre hızla giden bir araç bir insanı bu kadar sarsıyorsa 100 kilometre hızla giden bir aracın neler yapabileceğini siz düşünün. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor. Herkese kazasız belasız iyi seyahatler diliyorum” şeklinde konuştu.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi de özellikle çarpışmalı ve tek taraflı kazalarda emniyet kemerinin öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirterek, "Emniyet kemeri bağlanmadığında hava yastığının çok da yeterli gelmediğini görüyoruz. Şehir içi, şehir dışı fark etmeksizin emniyet kemeri mutlaka kullanılmalı. Böyle bir etkinlikte emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi, vatandaşların araca binerek emniyet kemeri eğitimi almasıyla devam etti. Eğitim programına Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Zübeyir Dursun, Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yalçın Bozkır ve yönetimi, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.