Ereğli’de Sofi Mehmet Cami açıldı

İlçeye bağlı Cinler Mahallesinde hayırseverlerin, Ereğli Belediyesi ve diğer kurumların katkıları ile kısa sürede yapımı tamamlanan Sofi Mehmet Camisi’nin açılışı için program düzenlendi.

Açılış programında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Cinler Mahallemizin sakinlerinin desteği ile yaptırılan bu güzel mabedin, Allah’ın evinin kullanıma açılması için buradayız. Ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. İçeride hain, dışarıda çok düşmanımız var. Allah camilerden ezanımızı, göklerden al bayrağımızı indirmesin inşallah. Teslimiyetimizin mabetleri olan camilerimizde Allah’a daha çok yalvarıp, yakarmalıyız. Bu güzel camimizin mahallemize kazandırılmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Öncelikle ev sahibi konumunda olduğum için hepinize hoş geldiniz diyorum. Mahalle sakinlerimizin büyük bir özveri ile tamamladığı bu güzel camimiz mahallemize ve Ereğli’ye hayırlı uğurlu olsun. Camilerimiz dolup, taşsın ebediyen minaresinden ezan sesi hasıl olsun inşallah. Bu güzel camide emeği olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Programın sonunda Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Programa Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, Ereğli Müftüsü Celal Malkoç, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, STK Başkanları ve mahalleliler katıldı.