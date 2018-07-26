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26 Temmuz 2018 12:02

Ereğli’de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

Konya’nın Ereğli ilçesinde sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Ereğli’de sokak hayvanları kısırlaştırılıyor

26 Temmuz 2018 12:02


Ereğli Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Koruma Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekimler ile birlikte 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Tedavisi tamamlanan sokak hayvanları alındıkları ortamlara tekrar bırakılıyor.


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, sokak hayvanlarının ekolojik sistem içerisinde korunmaya muhtaç varlıklar olduğunu belirterek, yerel yönetim olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi. Başkan Özgüven şöyle konuştu; “Sokak hayvanlarımızın bu ortamlarda vatandaşlarımıza zarar verme olasılığı bulunmaktadır. Bu anlamda belediyemizin ve Büyükşehir Belediyemizin veteriner hekimleri birlikte kısırlaştırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kanunun belirlediği hükümlere dayanarak yürüttüğümüz bu çalışmayı hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu sağlamayı amaçladığımız bu uygulamamızda sokak hayvanlarımızın da zarar görmemesine özen gösteriyoruz. Sokak hayvanlarının alıştıkları ortamlar içerisinde çevreye zarar vermeden yaşamalarına olanak sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizden çevrelerinde kulağında küpesi olmayan sokak hayvanlarımızı Alo Belediye hattımıza bildirmelerini rica ediyoruz.”




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