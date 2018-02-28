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28 Şubat 2018 15:55

Ereğli’de Sosyal Yardım Evi yüz güldürüyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet veren Sosyal Yardım Evi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

Ereğli’de Sosyal Yardım Evi yüz güldürüyor

28 Şubat 2018 15:55


Oğuz Ata Tesislerinde bulunan Sosyal Yardım Evi’nden maddi durumu uygun olmayan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor.


Dar gelirli olan vatandaşları gözettiklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Sosyal Belediyecilik kapsamında önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak hemşehrilerimizin sorunlarıyla hemhal oluyor, onlar için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bizim inancımızda ihtiyaç sahibini gözetmek, ihtiyacını mümkün mertebe gidermek esastır. Öyle ki Peygamber Efendimiz ’komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir’ diyerek bize yol göstermiştir. Bu doğrultuda Oğuz Ata Tesislerimizde bulunan Sosyal Yardım Evi’mizle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Gıda ihtiyaçlarının yanı sıra halkımızın bize ulaştırdığı eşyaları dar gelirli hemşehrilerimizle paylaşarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Onların mutluluğuna ortak olmak, Allah’ın rızası kazanmak bizim en önemli gayemizdir” dedi.


İhtiyaç sahipleri, böyle bir uygulama başlattığı için Belediye Başkanı Özkan Özgüven’e teşekkür ettiklerini belirtti.




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