Ereğli’de spor kompleksi açıldı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Alhan Mahallesinde yapımı tamamlanan spor kompleksinin açılışını gerçekleştirdi

Ereğli Belediyesi, Alhan Mahallesinde yapımı tamamlanan içerisinde halı saha, voleybol ve basketbol sahası bulunan spor kompleksinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Koordinatörü Mehmet Ümütlü, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Abdulkadir Düzen ve teşkilat üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri spor kompleksini gezerek çocuklarla ilgilendi.

Yapılan spor kompleksi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Alhan Mahallemize yaptığımız spor kompleksini Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız, ilçe başkanımız, mahalle sakinlerimiz ve teşkilat mensuplarımız birlikte açılışını gerçekleştirdik. Belediye olarak her mahallemize hizmet etme noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Ereğlimizde mahallelerimize yaptığımız halı saha sayısı 20’ye yaklaştı. Hedefimiz her mahallemize birer halı saha yapmak. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Samimi yaklaşımları ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür eder, açılışını gerçekleştirdiğimiz spor Kompleksinin Alhan Mahallemize, Ereğlimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.