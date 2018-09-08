Ereğli’de Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi

Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi.

Fuar ve gecesinde festival kapsamında düzenlenen konser programlarına Ereğlililer yoğun katılım gösterdi. Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Tarım ve hayvancılık şehri olan Ereğli’mizde artık geleneksel hale dönüştürdüğümüz Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın üçüncüsünü de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gündüz fuar alanımızda gecesinde festival kapsamında düzenlenen konser programlarımızda bizleri yalnız bırakmayarak yoğun katılım sağlayan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Böyle değerli organizasyonların şehrimiz için önemini biliyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Ereğli’miz çok değerli ve daha da değerli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 4,5 yılda birçok hizmeti şehrimize kazandırdık. Çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizi buluşturduk. Bundan sonraki süreçte de aynı doğrultuda gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışmalarımıza devam ederek hep birlikte şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.