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14 Temmuz 2018 15:22

Ereğli’de tarımsal destekleme kapsamında aparatlar çiftçilere dağıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Ereğli İlçe Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla, Konya ili genelinde çiftçilere yönelik kırsal kalkınma ve bitkisel üretimi geliştirmek noktasında planlaması yapılan 30 takım Bağda Yüksek Telli Terbiye Sisteminin, Ereğli Belediyesine başvuru yapan 30 adet çiftçiye teslimi yapıldı.

Ereğli’de tarımsal destekleme kapsamında aparatlar çiftçilere dağıtıldı

14 Temmuz 2018 15:22


Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak üreticilerimize her zaman destek oluyoruz. Üretim bir şehrin gelişiminde en önemli argümanlardan bir tanesidir. Bu noktada her türlü desteği vermek bizim görevimizdir. Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte, Konya ili genelinde çiftçilere yönelik kırsal kalkınma ve bitkisel üretimi geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Belediyemize başvuru yapan 30 adet çiftçimize, 30 takım Bağda Yüksek Telli Terbiye Sistemi dağıtımını gerçekleştirdik. Aparatlarını teslim alan çiftçilerimizi tebrik ediyor, bereketli ürünler yetiştirmelerini diliyorum. Bunun yanında 2019 yılında desteklenmesi planlanan ürünlerimiz için başvurular da devam ediyor. 2019 yılında desteklenmesi planlanan ürünler yarı bodur elma, yarı bodur kiraz, asma, vişne, ahududu, böğürtlen, çilek ve malç naylonu. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerimiz 27 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar belediyemize başvuru yapmaları gerekmektedir” dedi.




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