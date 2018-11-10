Ereğli'de Taş Evler'in restorasyonu başladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, atıl durumdaki Taş Evler'in restorasyonu başladı.

Ereğli Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüteceği Taş Evler projesinde ilk harç döküldü. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçede 1937 yılında faaliyete geçen bir fabrika lojmanı olarak yapılan evlerin işletmenin kapanmasıyla sahipsiz kaldığını belirterek, “Atıl hale gelmiş ve tehlike de arz eden bu yapılarla ilgili göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir çalışma yaptık. Ereğlimizin kanayan yarası olan Taş Evler, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu tarafından daha önce SİT alanı ilan edilmiş ve tescillenmiş. Uzun süren proje onay ve prosedür sürecinden sonra Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan proje doğrultusunda ilk harcı atarak restorasyon çalışmalarını başlattık. Tarihi Taş Evler'de çalışmalar bittiğinde burası şehrimizin cazibe merkezi haline gelecek ve Gülbahçe ruhunu yeniden canlandıracak. Ereğlimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.