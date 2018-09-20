Ereğli'de TOKİ kuraları çekildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapımı devam eden 334 konutluk TOKİ evlerine başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesi Kültür Merkezi Salonundaki kura çekiminde bir konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bugün güzel bir gün. Uzmanımız açıkladı konutlara oldukça yoğun talep var. Alt gelir gurubu dediğimiz 2+1'lerde 100 konuta 877 müracaat var. Toplamda bin 348 adet başvuru var. Bu da bu konutlara olan ilgiyi gösteriyor. Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum; biz bu işi planlarken, TOKİ İle görüşürken talep yoğun olması halinde yeni TOKİ yapılabilmesi noktasında söz aldık. Buna göre planlamamızı yaptık ve şu an TOKİ konutları yapılan yerde arsa miktarını daha geniş tuttuk. Bu anlamda kura ve kesin kayıtlar sonrasında TOKİ'ye gideceğiz ve şu kadar vatandaşımız açıkta kaldı yeni projeyi başlatalım diyeceğiz. Bu konunun milletvekilimiz, şahsım ve parti teşkilatımız takipçisi olacağız. Kura noter huzurunda eşit şartlarda yapılıyor, yani tamamen şans. Bana çıkmadı diye hiçbir vatandaşımız üzülmesin. Her şeyin hayırlısı geç olsun güç olmasın” ifadelerini kullandı.

Başkan Özgüven, “TOKİ konusunda hemşehrilerimize ne söz verdiysek yaptık. Bu 334 konutluk proje biraz uzun sürdü ama diğer TOKİ konutlarından hem inşaat mimarisi hem de diğer açılardan daha avantajlı, bu alanda yeterli arsamız var vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda TOKİ yeniden değerlendirme yaparak konutlarla ilgili girişimlerimize başlayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize talimatı şu; ‘evi olmayan kimse kalmayacak.' Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kura sonucunda hak kazanan tüm hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Programa, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Adem Şen, AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, TOKİ İdaresi Şube Müdürü Şule Civcik ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı.